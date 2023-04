Snelweg van Porsche-drama aangepakt

De Duitse wegbeheerder is bezig het stuk Autobahn waar eind vorige maand vier Nederlanders om het leven kwamen veiliger te maken. In de middenberm van de A3 bij Elten wordt grind geplaatst om regenwater sneller af te voeren. Aquaplaning was een van de oorzaken van het drama.

De middenberm bij de plaats van het ongeluk was tot nu toe geasfalteerd, mogelijk om werkzaamheden te vergemakkelijken.

Op 26 maart raakte ter hoogte van de afrit Elten, zo'n twee kilometer achter de Duits-Nederlandse grens, een Porsche bij slecht weer van de weg. De bestuurder van een andere Porsche schoot de inzittenden te hulp. Zij werden op de vluchtstrook geraakt door een derde sportwagen, die ook in een slip raakte. Er vielen vier doden: drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een vrouw van 37.

Bij de Duitse omroep WDR zegt de politie dat de A3 ter hoogte van Elten vorig jaar september is vernieuwd. Sindsdien waren er op dat weggedeelte meerdere ongelukken. Onderzocht wordt nu of er een verband is.