Nieuwe hoop voor Nederlandse zonnecelauto's: 'Deze droom mag niet verloren gaan'

Een auto die deels rijdt op zonlicht, en dan ook nog eens van eigen bodem. Het klinkt als de droom van iedere Nederlander die het beste voor heeft met Moeder Aarde. Maar Lightyear, de start-up die een revolutie wil ontketenen in de autobranche, ging in januari opeens failliet. Nu gloort nieuwe hoop: er komt een doorstart. CEO Lex Hoefsloot is strijdvaardig: "We gaan zonneauto's echt aan de massa brengen." Maar hoe realistisch is die ambitie? Het kan snel gaan. Drie maanden terug was Lightyear failliet en leek de droom aan diggelen. Nu heeft een groep investeerders 8 miljoen euro bijeengesprokkeld en wil Hoefsloot weer volle kracht vooruit. Want, zo zegt hij: "Uiteindelijk is bijna elk autobedrijf op deze planeet wel een keer failliet gegaan." Superduurzaam nieuw merk Lightyear werkt al sinds 2016 aan een elektrische auto met zonnepanelen erop. Een andere energiebesparende gadget: om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben zijn de zijspiegels vervangen door kleine cameraatjes. De ontwikkeling van de hypermoderne auto ging gesmeerd, vorig jaar rolde het eerste exemplaar van de band. Maar het ging afgelopen januari mis toen een grote investeerder zich opeens terugtrok.

Deze auto wordt zo goed dat iedereen 'm wil hebben. Investeerder Arnoud Aalbersberg

Een "ontzettende klotetijd", zegt Hoefsloot. "Pijnlijk voor een groot deel van het bedrijf waar we afscheid van moesten nemen." Van de 650 medewerkers zijn er nog ongeveer 100 over. Maar: zoiets kan volgens de CEO gebeuren. "Bij elke start-up wisselen groot succes en uitdagingen elkaar af." Alternatief voor de laadpaal Nu gaan de Helmondse autobouwers verder met waar ze in januari waren gebleven: de missie om Nederlandse zonneauto's massaal van de fabrieksband te laten rollen. Kostprijs: om en nabij de 40.000 euro. In 2026 moet het zover zijn. Dat is snel, erkent Hoefsloot. "Ik kan me voorstellen dat mensen sceptisch zijn. Maar we hebben een voorsprong op de gevestigde industrie. En het is een gigantische oplossing voor mensen die geen laadpaal in de buurt hebben." Hoe realistisch is het plan van Lightyear? Want de 8 miljoen die nu is verzameld is een schijntje in vergelijking met het bedrag dat uiteindelijk nodig is. Minstens 1 miljard, zo is de schatting. Het is vooral belangrijk dat de huidige investeerders 'commitment' blijven tonen, zegt econoom Rico Luman. Hij is gespecialiseerd in de automarkt.

Hobbels op de weg Luman is enthousiast over het Lightyear-project, maar ziet ook hobbels op de weg. 40.000 exemplaren van de band af laten rollen in 2026 is één ding, ervoor zorgen dat de zonneauto te betalen is voor de consument is een tweede. "Op het moment dat Lightyear toch zal aangeven dat het langer duurt, kan het vertrouwen zo weer wegebben. Dat is juist wat je niet wil als je geld ophaalt bij investeerders." Het doel is nu om over anderhalf jaar een demo-versie van de auto klaar te hebben. Ook die deadline zal Lightyear niet zomaar halen, zeker nu het bedrijf noodgedwongen afscheid heeft moeten nemen van een boel werknemers. Luman: "Achttien maanden is niet lang in de autowereld. Ook omdat je aan allerlei regelgeving moet voldoen voor je een auto op de weg kan krijgen." De reanimatie van de Nederlandse zonneauto gebeurt tegen het licht van de klimaatambities van ons land: het is de bedoeling dat in 2030 alleen nog maar elektrische auto's op de markt komen. Om die reden investeerde ook de Nederlandse overheid eerder in Lightyear.

Ik ben niet iemand die snel overweegt te stoppen. Lex Hoefsloot wil doorgaan als CEO

Dat filantropische argument gebruikt ook Arnoud Aalbersberg. Hij is een van de voornaamste initiatiefnemers van de kapitaalinjectie die Lightyear weer tot leven heeft gewekt. "Deze droom van duurzame, elektrische mobiliteit mag niet verloren gaan voor de BV Nederland." Hij en zijn mede-investeerders hebben 8 miljoen euro verzameld. 0,8 procent van de 1 miljard die uiteindelijk nodig lijkt te zijn. Maar Aalbersberg denkt dat snel nieuwe investeerders volgen als blijkt dat de Lightyear-auto's 'massaproductiewaardig' zijn. "1 miljard is heel veel geld, maar dat zít in de markt. Als het plan klopt is het geld te krijgen. Deze auto wordt zo goed dat iedereen 'm wil hebben." Nieuwe bedrijfsstructuur Lightyear-CEO Lex Hoefsloot zit ondanks het faillissement nog altijd op zijn plek. Hij dacht er niet aan de handdoek te werpen. "Ik ben niet iemand die snel overweegt te stoppen." Wel is het zo dat de investeerders hebben bedongen dat ze voortaan een plek in de RvC krijgen. Geen probleem, zegt Hoefsloot: "Ik geloof juist in de kracht van groepen."