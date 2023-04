Wekdienst 5/4: Debat over verkiezingsuitslag • Belangrijke uitspraak over stikstof

Eerst het weer: het wordt zonnig en later in het binnenland een paar stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden.

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. En de Raad van State komt met een belangrijke uitspraak over de stikstofregels.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van drie weken geleden. Het debat zou eigenlijk gisteren plaatsvinden, maar werd verplaatst vanwege een zieke premier Rutte. Het debat is vanaf 11.00 uur rechtstreeks te volgen via de NOS, op tv, radio, NOS.nl en de NOS-app.

De Raad van State doet om 10.15 uur uitspraak over de rekenregels van stikstof. De hoogste bestuursrechter oordeelt dan of de rekenmethode voor het bepalen van stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden in stand blijft. Lees er meer over in dit artikel.

En meer juridisch nieuws vandaag: de rechtbank in Haarlem doet uitspraak in een kort geding van onder meer KLM en de luchtvaartbranchevereniging tegen de Staat. Zij zijn het niet eens met de vorig jaar aangekondigde krimp van Schiphol.

Verder wordt er gesport: Feyenoord en Ajax strijden vanaf 20.00 uur in De Kuip in Rotterdam om een plek in de bekerfinale.

Wat heb je gemist?

Oud-president Donald Trump heeft op een campagnebijeenkomst op zijn landgoed in Florida opnieuw fel uitgehaald naar zijn aanklagers. Volgens hem is het proces dat tegen hem loopt een "enorme inmenging" in de presidentsverkiezingen van 2024 en proberen zijn tegenstanders hem met de aanklachten in diskrediet te brengen.

"Ik had nooit gedacht dat zoiets als dit in Amerika kon gebeuren", zei hij in zijn eerste openbare toespraak na zijn voorgeleiding in de rechtbank in New York. Daar werd dinsdag duidelijk dat de voormalige president wordt beschuldigd van 34 strafbare feiten. Die draaien om betalingen van zwijggeld aan onder anderen pornoactrice Stormy Daniels.

Ander nieuws uit de nacht:

Minderjarige jongen aangehouden vanwege dreigmail school Zaandam: Vmbo-school Pascal Zuid kreeg online bedreigingen waarin iemand schreef medewerkers en leerlingen iets aan te willen doen, met daarbij een foto van een vuurwapen. De scholengroep besloot gisteren daarom de deuren van drie scholen dicht te houden.

Boosheid en excuses tijdens laatste aandeelhoudersvergadering Credit Suisse: Jarenlang wanbeheer, schandalen en een gekelderde aandelenkoers: het is een greep uit de verwijten die aandeelhouders hebben geuit aan de leiding van Credit Suisse, de Zwitserse bank die onlangs in allerijl werd overgenomen door concurrent UBS.

Duur voer en vogelgriep: eierprijs wereldwijd naar historische hoogte: Eieren zijn nog nooit zo duur geweest als nu. In de Europese Unie zijn eieren in een jaar tijd ruim 30 procent duurder geworden, in de Verenigde Staten zelfs 55 procent.

En dan nog even dit:

Het sprookje van amateurvoetbalclub Spakenburg is over, de club verloor gisteravond in de halve finales van de KNVB-beker van PSV. Spelers en supporters van Spakenburg baalden enorm na de uitschakeling, maar zijn toch trots.