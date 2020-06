F1 neemt afstand van uitlatingen Ecclestone over zwarte en witte mensen

De organisatie van de Formule 1 (FOM) heeft afstand genomen van de uitlatingen van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. De 89-jarige Engelsman zorgde voor commotie door de opmerkelijke uitspraak te doen dat "zwarte mensen in veel gevallen racistischer zijn dan witte mensen". Concrete voorbeelden kon Ecclestone niet geven. Wel vertelde hij dat hem "iets is opgevallen".

Ecclestone, die tot 2017 bijna veertig jaar de leiding over de Formule 1, sprak met CNN over onder meer racisme en de acties van Lewis Hamilton. De wereldkampioen laat zich na de moord op George Floyd in Amerika nadrukkelijk horen.

Afgelopen week liep Hamilton onder andere mee in een demonstratie van 'Black Lives Matter' in Londen en richtte hij ook de 'Hamilton Commissie' op, die voor meer diversiteit moet zorgen. Ecclestone trok het nut daarvan in twijfel. "Mensen moeten beseffen dat we niet allemaal hetzelfde zijn en dat we anders over elkaar denken."

Standbeelden

In hetzelfde interview maakte Ecclestone zich boos over het neerhalen van standbeelden. "Zorg dat men op school erover leert, dat men leert waarom die standbeelden er staan en hoe fout het was wat sommige personen gedaan hebben."

De FOM neemt krachtig afstand van de uitspraken van Ecclestone. "Op een moment dat eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid te tackelen zijn wij het nadrukkelijk oneens met de uitspraken van Bernie Ecclestone, die niet passen in de Formule 1 of in de maatschappij."

"Meneer Ecclestone heeft sinds zijn vertrek in 2017 geen enkele rol gespeeld in de Formule 1. Zijn titel, erevoorzitter van de Formule 1, is in januari 2020 verlopen", aldus de verklaring.