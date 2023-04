Israëlische inval in moskee op Tempelberg, 'meerdere gewonden'

Bij een inval van de Israëlische politie in de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem zijn meerdere Palestijnen gewond geraakt, zegt de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan. Wat de aanleiding was voor de inval, is niet direct duidelijk. Volgens de Israëlische politie was de inval noodzakelijk, omdat "gemaskerde relschoppers" zich in de moskee ophielden met onder meer vuurwerk en stenen.

De Al-Aqsamoskee ligt op de Tempelberg, die zowel binnen het jodendom als de islam wordt beschouwd als de heiligste plek van Jeruzalem. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa waren tijdens de Israëlische inval, die in de nacht plaatsvond, tientallen moslims in de moskee aan het bidden vanwege de ramadan.

Vuurwerk

De Israëlische politie stelt dat er met stenen naar agenten werd gegooid toen zij de moskee binnenkwamen. Ook zou er vuurwerk zijn afgestoken. Volgens de politie is een van de agenten daarbij gewond geraakt aan zijn been.

Na de inval zijn vanuit Gaza meerdere raketten afgevuurd in de richting van Israël, aldus de Israëlische autoriteiten. In steden in het zuiden van Israël ging daarom het luchtalarm af.