Trump in toespraak: aanklachten zijn 'enorme inmenging' in verkiezingen

Oud-president Trump heeft op een campagnebijeenkomst op zijn landgoed in Florida opnieuw fel uitgehaald naar zijn aanklagers. Volgens hem is het proces dat tegen hem loopt een "enorme inmenging" in de presidentsverkiezingen van 2024 en proberen zijn tegenstanders hem met de aanklachten in diskrediet te brengen.

"Ik had nooit gedacht dat zoiets als dit in Amerika kon gebeuren", zei hij in zijn eerste openbare toespraak na zijn voorgeleiding in de rechtbank in New York. Daar werd dinsdag duidelijk dat de voormalige president wordt beschuldigd van 34 strafbare feiten. Die draaien om betalingen van zwijggeld aan onder anderen pornoactrice Stormy Daniels, tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016.

Trump, die volgend jaar opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten, herhaalde in zijn toespraak dat hij onschuldig is. "De enige misdaad die ik ooit heb gepleegd, is ons land onbevreesd te verdedigen tegen de mensen die het willen vernietigen."

Andere onderzoeken

In zijn toespraak haalde de oud-president ook andere onderzoeken aan die tegen hem lopen, zoals het civiele onderzoek naar mogelijk frauduleuze praktijken in zijn familiebedrijf, de Trump Organization. Alles wijst erop dat zijn tegenstanders hem proberen te ondermijnen, stelde hij, zonder dat verder te onderbouwen. "En nu willen gekken onze verkiezingen beïnvloeden door middel van de wet."

Het is niet voor het eerst dat Trump zonder bewijs suggereert dat zijn herverkiezing in 2024 wordt tegengehouden. Twee weken geleden noemde hij de onderzoeken die naar hem lopen nog "iets wat rechtstreeks uit een Stalinistische horrorshow komt" en sprak hij van "de ene na de andere heksenjacht".