Duur voer en vogelgriep: eierprijs wereldwijd naar historische hoogte

Eieren zijn nog nooit zo duur geweest als nu. In de Europese Unie zijn eieren in een jaar tijd ruim 30 procent duurder geworden, in de Verenigde Staten zelfs 55 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De hoge prijs komt met name door de sterk gestegen kosten van kippenvoer en een tekort aan eieren. Het verminderde aanbod heeft vooral te maken met de vogelgriep.

In Nederland komen we er met Pasen nog redelijk genadig van af. Eieren zijn nu zo'n 26 procent duurder dan een jaar geleden. In Tsjechië zijn eieren bijna dubbel zo duur geworden in een jaar tijd. Het CBS vergelijkt het prijspeil van februari dit jaar, met dat van februari 2022.

Exportland

Nederland exporteert veel meer eieren dan het importeert. In 2022 voerde Nederland voor bijna 1,5 miljard euro aan eieren uit.

Het grootste deel (bijna driekwart) bleef binnen de EU. Met een waarde van ruim 700 miljoen euro was Duitsland de grootste importeur van Nederlandse eieren.

Overigens zijn alle boodschappen duurder geworden, gemiddeld met ruim 18 procent, zegt het CBS.