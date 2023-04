Juventus en Inter in balans in eerste halve finale Coppa Italia

In de halve finales van het toernooi om de Coppa Italia is de kraker tussen Juventus (21 keer winnaar) en Inter (14 bekers in de kast) geëindigd in 1-1. Denzel Dumfries viel zo'n tien minuten voor tijd in bij Inter. Stefan de Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank.

Na een vroege kans voor Angel Di María, die na een dribbel rakelings naast schoot, nam Inter het heft in handen. Juve-doelman Mattia Perin keerde een vrije trap van Federico Dimarco en een schot van Marcelo Brozovic en zag een kopbal van Danilo D'Ambrosio over gaan.

Gelijkmaker Lukaku

Juve stelde er weinig tegenover, maar creëerde na rust wel kansen. Dusan Vlahovic, oud-FC Groningenspeler Filip Kostic en oud-Ajacied Arek Milik misten, maar Juan Cuadrado schoot wel raak zeven minuten voor tijd. In blessuretijd maakte Romelu Lukaku gelijk vanaf de stip na hands van Gleison Bremer waarna de vlam nog even in de pan sloeg.

Na de benutte strafschop provoceerde de Belg de aanhang van Juventus, iets waar de spelers van Juve niet blij mee waren. Een opstootje volgde, waarna Lukaku zijn tweede gele kaart kreeg en mocht inrukken. Voor hun aandeel in de consternatie kregen Cuadrado en Inter-keeper Samir Handanovic ook de rode kaart getoond.

De andere halve finale gaat woensdagavond tussen Cremonese en Fiorentina. De returns van beide duels zijn over drie weken.