Ook na ontslag Potter geen winst voor Chelsea: 0-0 tegen Liverpool

Bij tegenstander Liverpool ontbrak Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal was ziek achtergebleven. Cody Gakpo begon het duel op Stamford Bridge op de bank en werd in de 79ste minuut ingebracht door Jürgen Klopp.

Potter had de Londenaren niet aan de praat gekregen en de coach kreeg veel kritiek, zelfs meerdere doodsbedreigingen. Ook onder Saltor verliep het dinsdagavond allesbehalve soepel.

Bij Chelsea, dat de elfde plaats bezet op de ranglijst, stond voor het eerst Bruno Saltor als eindverantwoordelijke voor de ploeg. Hij heeft tijdelijk de taken van de afgelopen zondag ontslagen Graham Potter overgenomen.

Chelsea en Liverpool wisten beide de afgelopen twee Premier League-wedstrijden niet te winnen en ook tegen elkaar pakte geen van beide clubs de drie punten. Het scorebord in Londen bleef op 0-0 staan.

Chelsea maakte de meeste aanspraak op de zege. Twee keer belandde de bal zelfs in het net achter Liverpool-doelman Alisson, maar beide keren werd de goal afgekeurd door de VAR.

De eerste afgekeurde treffer werd gemaakt door Reece James. De videoscheidsrechter greep echter in omdat eerder in de aanval Enzo Fernández buitenspel had gestaan. Ook Kai Havertz vond het net, maar hij gebruikte daarbij zijn arm, oordeelde de VAR.

Net als Chelsea schiet ook Liverpool niet veel op met het gelijkspel. De ploeg van Klopp staat achtste en is daarmee ver verwijderd van de Champions League-tickets, die voor de nummers een tot en met vier zijn.