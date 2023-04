De Finse NAVO-toetreding herinnert De Hoop Scheffer aan de tranen van 2004

Jaap de Hoop Scheffer is dolblij met de toetreding van Finland tot de NAVO. De oud-NAVO-baas spreekt van 'een historisch moment'. Hij prijst de moderne defensie van Finland, waar andere lidstaten profijt van kunnen hebben, en is hoopvol over snelle toetreding van buurland Zweden. In de studio van Nieuwsuur gaan de gedachten van De Hoop Scheffer terug naar 2004, toen hij secretaris-generaal was van de NAVO. Acht landen traden toen toe, waaronder Bulgarije, Roemenië en de Baltische staten. "Dat was zeer emotioneel. De tranen biggelden over de wangen van de regeringsleiders. Eindelijk waren ze vrij." Dat er ooit een dag zou komen dat ook Finland lid is, was voor De Hoop Scheffer ondenkbaar. "Poetin heeft dit veroorzaakt. Hij heeft het tegendeel bereikt van wat hij dacht te bereiken." Daarmee sluit de oud-politicus zich aan bij de woorden van de huidige NAVO-baas Stoltenberg, die zei dat Poetin met de invasie in Oekraïne als doel had dat de NAVO kleiner zou worden.

Een groot voordeel van de Finse toetreding is volgens De Hoop Scheffer dat hun 'state of the art' defensie nu wordt geïntegreerd binnen dat van de NAVO. "Ze brengen een hypermoderne krijgsmacht mee. Een grote plus voor de NAVO. Zij hebben al die tijd dreiging van Rusland gevoeld en zijn dus blijven investeren in hun krijgsmacht, terwijl wij dat niet deden." Waar blijft Zweden? Na Finland is het wachten op Zweden. Eigenlijk had dat land vandaag al lid willen worden van het bondgenootschap, maar Turkije en Hongarije liggen dwars. "Het lidmaatschap van Finland is niet compleet zonder het Zweedse lidmaatschap", zei de Finse president Sauli Niinistö vandaag. Ook De Hoop Scheffer vindt het jammer, maar: "Het is geen drama. Wel was het een sterker signaal geweest als ze samen waren toegetreden."

Toch is hij hoopvol dat Zweden snel toetreedt. Volgende maand zijn er namelijk verkiezingen in Turkije. "Als Erdogan wint heeft hij niet zo veel reden meer om star te zijn, hoop ik. Als hij verliest komt er een andere coalitie in Turkije die Zweden naar mijn opvatting wel zal toelaten." Eerder vandaag zei de Amerikaanse president Biden dat hij ook hoopt dat Zweden er snel bij komt. "Ik moedig Turkije en Hongarije aan hun ratificatieproces onverwijld af te ronden."

Hoe gevaarlijk is het dat Zweden nog geen 'NAVO-bescherming' heeft? In het zeer hypothetische geval dat Poetin besluit Zweden aan te vallen, gaat de NAVO hoe dan ook hard optreden, denkt De Hoop Scheffer. "Als Rusland poogt een teen op Zweeds grondgebied te zetten, zal de NAVO politiek en militair solidair zijn."