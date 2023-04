Freiburg kegelt na late strafschop Bayern en Tuchel uit Duits bekertoernooi

Lang kon Bayern, waar alleen De Ligt een basisplaats had, niet genieten van die voorsprong, want nog geen tien minuten later was het alweer 1-1. Nicolas Höfler knalde de bal na slecht wegwerken van de Bayern-defensie van ver kiezelhard achter doelman Yann Sommer.

Flekken had een basisplaats bij de nummer vier van de Duitse competitie, waar Jong Duitsland-keeper Noah Atubolu de vorige twee bekerwedstrijden nog onder de lat had gestaan. De Nederlandse goalie mocht echter na negentien minuten al vissen na een rake kopbal van Dayot Upamecano.

Bayern was in het vervolg de bovenliggende partij, kwam ook tot kansen, maar alleen Benjamin Pavard was heel dicht bij een treffer. De Fransman kopte op de lat.

Hands Musiala

Op het moment dat beide ploegen al met het hoofd bij de verlenging waren, kreeg Freiburg een strafschop. Nicolas Höfler zag diep in blessuretijd zijn schot op de uitgestoken handen van Jamal Musiala komen en de bal ging op de stip. Lucas Höler schoot kiezelhard raak voor de 1-2.

Bayern krijgt wel al heel snel kans om revanche te nemen, want komende zaterdag staan beide ploegen in Freiburg tegenover elkaar in de competitie.

De uitschakeling is een flinke domper voor de nieuwe trainer Thomas Tuchel, die pas sinds vorige week in Beieren werkzaam is. Hij begon afgelopen weekend met een fraaie overwinning op concurrent Dortmund, maar moet nu de uitschakeling in de beker slikken.