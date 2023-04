Boosheid en excuses tijdens laatste aandeelhoudersvergadering Credit Suisse

Jarenlang wanbeheer, schandalen en een gekelderde aandelenkoers: het is een greep uit de verwijten die aandeelhouders vandaag uitten aan de leiding van Credit Suisse, de Zwitserse bank die onlangs in allerijl werd overgenomen door concurrent UBS. Vandaag was de allerlaatste aandeelhoudersvergadering en die verliep niet mild.

Er waren excuses van president-commissaris Axel Lehmann en boosheid van aandeelhouders van Credit Suisse. Want niet alleen werd de reddingsoperatie beklonken zonder hun stemming, er zit bij hen ook financiële pijn. Hoewel een faillissement nipt werd voorkomen, zagen zij door de reddingsoperatie miljarden aan vermogen in rook opgaan.

'Nog geen croissant'

Een van de aandeelhouders die vandaag het woord namen, merkte volgens CNN op dat de prijs van een Credit Suisse-aandeel nu niet eens genoeg was om een croissant van te kopen. Terwijl het voorheen genoeg was voor een "dure fles Franse wijn in een restaurant".

Lehmann, die pas vorig jaar voorzitter van Credit Suisse werd na een overtap van UBS, hekelde de "enorme uitstroom" van klantgelden nog geen halfjaar geleden. Hij sprak van een "neerwaartse spiraal" die vorige maand culmineerde. De bank overeind houden was volgens Lehmann geen optie: het was gered worden of ten onder gaan.

Excuses

"Het is een verdrietige dag. Voor jullie allemaal en voor ons", zei Lehmann vandaag tegen de meer dan 1700 aanwezige aandeelhouders in een ijshockeystadion in Zürich. "De bitterheid, boosheid en schok van alle mensen die teleurgesteld, overweldigd en aangetast zijn door de ontwikkelingen van de afgelopen paar weken zijn voelbaar."

De topman zei dat hij geen tijd meer had om het tij van de bank te keren, ondanks zijn geloof daarin "tot het begin van die noodlottige week". "Het spijt me dat we het verlies aan vertrouwen niet hebben kunnen stoppen", zei Lehmann.

Terwijl in het stadion zijn spijtbetuiging klonk, stonden buiten demonstranten. Enkelen hadden een boot bij zich met de naam 'Crisis Suisse', ter illustratie van het 'gezonken schip' dat Credit Suisse na 167 jaar is. Er waren ook geluiden te horen rondom misstanden bij de overgenomen bank.

Zo zei een klimaatactivist schadevergoedingen te willen voor de misdaden die Credit Suisse zou hebben gepleegd. "De Zwitserse overheid moet maatregelen treffen tegen banken en zo een einde maken aan de investeringen in fossiele brandstoffen, kolonialisme en het aantasten van het milieu."

Schandalen

Een andere klimaatactivist zei Credit Suisse verantwoordelijk te houden voor de misdaden die de bank pleegde in verschillende werelddelen. "Vooral in Mozambique, waar door hun toedoen miljoenen mensen in de armoede terechtkwamen."

De activist verwijst naar de gevolgen van de tuna bond-affaire, een groot fraudeschandaal dat zich afspeelde rond 2013 in Mozambique. Leden van de regeringspartij verduisterden honderden miljoenen dollars die de lokale visserij ten goede hadden moeten komen.

Het land had voor 2,5 miljard dollar aan staatsobligaties uitgegeven, waarvan 850 miljoen via een in Nederland gevestigd bedrijf werd binnengehaald bij internationale banken en investeerders. De miljoenenlening werd georganiseerd door het Russische VTB en Credit Suisse.

Op de vraag van aanwezige journalisten wie er schuldig is aan de huidige situatie van Credit Suisse, wijst een aanwezige naar de raad van bestuur en het management. "Zij zijn witteboordencriminelen en hebben het bedrijf uitgehold tot dat niet langer kon. Meer heb ik er niet over te zeggen."

10 miljard euro per dag

De overname van Credit Suisse volgde vlak na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en Signature Bank. Deze gebeurtenissen leidden tot grote onrust op de financiële markten. Maar al ver voor het omvallen van de Amerikaanse banken, kampte Credit Suisse met allerlei problemen, vooral door eigen fouten.

Zo waren er corruptieschandalen en megaverliezen. Eind 2022 was er al een kleine bank run. Toen in maart Credit Suisse het risicobeheer nog steeds niet op orde had en grootaandeelhouder Saudi National Bank bekendmaakte de bank niet extra te steunen, was het vertrouwen weg. Klanten haalden zo'n 10 miljard euro per dag weg.

Na deze bank run keek de Zwitserse overheid naar het eveneens Zwitserse UBS voor een overname. Die deed dat voor zo'n 3 miljard euro.

Aan het roer van de fusie stond Nederlander Ralph Hamers. Die moest het veld ruimen, maar zegt daarvoor begrip te hebben. "Dit zijn twee grote Zwitserse banken die moeten worden samengevoegd, voor de stabiliteit van de Zwitserse financiële wereld. Het is heel belangrijk voor Zwitserland."