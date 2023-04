PSV beëindigt bekersprookje amateurs Spakenburg en gaat naar finale KNVB-beker

Aan het historische bekeravontuur van Spakenburg is dinsdagavond een einde gekomen. Op een met 8.000 toeschouwers uitpuilend Sportpark De Westmaat won de topclub uit de eredivisie met 2-1 van de dappere amateurs en plaatste zich daarmee voor de finale van de KNVB-beker. In het vissersdorp ging het de afgelopen weken over niets anders dan de halve finale. Zouden de 'Blauwen' na FC Groningen en FC Utrecht ook PSV aan de zegekar kunnen binden? De spanning was groot, maar de trots en het optimisme ook. Een blauw feest PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kon een glimlach niet onderdrukken toen de tractor met aanhanger te laat het veld verliet. Ook Xavi Simons wachtte geduldig tot het dorpse tafereel voorbij was. Dit was nog eens anders dan Parijs, waar hij tot afgelopen zomer speelde. Hier klonk: "Wie niet springt die is niet blauw". Het was feest.

Spakenburg juicht na aansluitingstreffer - Pro Shots

Toen de laatste troep van het stroeve kunstgrasveld was verwijderd, begonnen de Spakenburgers aan hun missie. Coach Chris de Graaf had weer een masterplan uitgedokterd. "Met Zuid-Amerikaans temperament" er een gevecht van maken, was het devies. Dat lukte nauwelijks in het begin. De balans na vijf minuten: 92 procent balbezit voor PSV. Het was eenrichtingsverkeer, richting de goal van Spakenburg. Kansen waren er voor Guus Til, maar toen de snelle goal uitbleef, kreeg de thuisploeg meer vertrouwen en durf. Linksbuiten Luuk Admiraal speelde de bal door de benen van Jordan Teze en zette voor. Rechtsbuiten Vince Gino Dekker probeerde het met een vrije trap van grote afstand. Guti breekt ban, Green brengt hoop Op slag van rust sloeg PSV toe. Na een corner van Joey Veerman kopte André Ramalho door en gleed Érick Gutiérrez de bal voor Nick Verhagen in het doel. Dat de treffer tegen de amateurs zwaar telde voor PSV bleek wel uit de uitbundige viering met de Eindhovense fans achter het doel. Met de derde gemiste kans voor Til en een schot van Johan Bakayoko werd de eerste helft beëindigd. Gelijk na rust leek het duel beslist toen Patrick van Aanholt een subtiele pass van Simons in één keer over Spakenburg-doelman Alessandro Damen in het doel ramde.

Patrick van Aanholt heeft marge PSV verdubbeld - ANP