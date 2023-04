Stromae zegt ook Nederlandse concerten af vanwege gezondheid

De Belgische zanger Stromae heeft de concerten die hij volgende week zou geven in Amsterdam afgezegd. De drie concerten in de Ziggo Dome gaan niet door in verband met zijn "huidige gezondheid". Dat maakte hij zelf bekend via sociale media. Ook andere optredens tot en met eind mei in onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geannuleerd. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn huidige gezondheid het me nu niet toestaat om jullie te ontmoeten", schrijft Stromae aan zijn fans. "Het spijt me dit nieuws dat me enorm veel verdriet doet met jullie te delen, maar ik moet mijn grenzen aangeven. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om beter te worden om weer te kunnen optreden." Wat er precies met hem aan de hand is, zegt hij niet in het bericht. Wel zegt hij dat hij hopelijk snel positief nieuws heeft. "Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te zien en om deze tour te hervatten, samen met mijn teams die mij door de jaren heen hebben gesteund."

De uitverkochte concerten in de Ziggo Dome maakten deel uit van de tour Multitude van Stromae. Fans die kaartjes hadden gekocht, krijgen hun geld terug. Op 22 en 23 november staan er ook concerten van Stromae gepland in de Ziggo Dome. Die optredens gaan vooralsnog door. Een nieuw album Stromae kampte eerder met een burn-out, waar hij vorig jaar openhartig over vertelde. Ook sprak hij toen over zijn depressie en de zelfmoordgedachten die hij had. Stromae is de artiestennaam van Paul Van Haver, een populaire artiest van Belgisch-Rwandese afkomst. Hij scoorde tussen 2010 en 2014 grote hits als Papaoutai, Formidable en Alors on Danse. Daarna verdween hij lange tijd uit beeld wegens zijn burn-out. Begin maart kwam er voor het eerst in zeven jaar een nieuw album uit: Multitude.