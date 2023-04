'Vanaf eerste moment duidelijk dat er iets goed fout was'

Bekijk hier een overzicht van wat we weten over het ongeluk:

Vanwege de ravage is er dagenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Den Haag. Negentien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis; drie van hen liggen nog op de intensive care. Het gaat om passagiers, maar ook om personeel van de twee treinen.

Een intercity én een goederentrein botsten afgelopen nacht op een kleine bouwkraan met een dode en negentien gewonden tot gevolg. Hoewel de oorzaak van het zware ongeluk bij Voorschoten nog wordt onderzocht, is een ding duidelijk: het is in meerdere opzichten een uitzonderlijk incident.

Twee treinen die een voertuig raken, waarbij een passagierstrein ontspoort: "Zo'n situatie is gelukkig zeer zeldzaam in Nederland", zegt ook hoogleraar transportbeleid Bert van Wee (TU Delft).

Dit weten we over het ongeluk:

"Vanaf het eerste moment was het duidelijk dat er iets goed fout was", zegt de directeur van Veiligheidsregio Hollands Midden, Hans Zuidijk, bij Op1. Ook NS-directeur Wouter Koolmees zat aan tafel bij de talkshow. "Je schrikt je wezenloos als je zo'n bericht binnenkrijgt."

Ooggetuige Ties van Trigt vertelde in het programma dat hij vanuit het raam van zijn huis de ontspoorde trein zag liggen. Samen met zijn buurtgenoten heeft hij geholpen. "We hebben ongeveer dertig mensen kunnen opvangen in onze huizen. We hebben ze drinken, dekens en telefoonopladers gegeven, zodat ze naar huis konden bellen." Samen met een politieagent legde Ties zijn tuintafel over de sloot als een extra loopplank om vanuit het weiland bij de trein te kunnen komen.

ProRail-topman John Voppen zei verder dat enkele feiten tot nu toe bekend zijn, maar ook dat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Om daar uitspraken over te kunnen doen, moet volgens hem eerst grondig onderzoek worden gedaan. "We moeten geduld hebben om te weten te komen wat daar echt gebeurd is", zegt Voppen.

Stint-ongeluk

Ook het Stint-ongeluk in Oss (2018) vond plaats op een spoorwegovergang. Bij dit drama kwamen vier kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud om het leven. De bestuurster van het elektrische voertuig en een ander kind raakten zwaargewond.

Maar bij de locatie van het ongeluk in Voorschoten was het niet mogelijk voor verkeer het spoor over te steken. De aanrijding gebeurde op een plek waar spoorwerkzaamheden werden verricht, vlak achter het station. Het is nog onduidelijk waar de bouwkraan stond toen deze werd geschept.

'Zeer gewaardeerde collega'

De man die om het leven is gekomen was de machinist van de bouwkraan. "We hebben met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van een zeer gewaardeerde collega", meldt bouwbedrijf BAM. Het lichaam van de man is eind van de middag geborgen.