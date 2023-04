Ruim twintig dode katten in kanaal Lelystad, politie begint onderzoek

De politie is een onderzoek begonnen naar tal van dode katten die uit het Gelderse Diep in Lelystad zijn gehaald.

Afgelopen zaterdag werd opnieuw een levenloze kat in het kanaal aangetroffen, waarmee het totaal op 23 dode katten in een paar maanden komt, schrijft Omroep Flevoland. Het dier is overgedragen aan het forensisch opsporingsteam van de politie.

Voordat de politie de zaak in onderzoek nam, onderzochten buurtbewoners de opmerkelijke reeks zelf al. Zo hadden ze het Veterinair Forensisch Team uit Purmerend ingeschakeld. De bevindingen worden meegenomen in het onderzoek van de politie.

Trappen en touwen

Vanwege het hoge aantal dode katten plaatste de gemeente eind vorige maand om de vijftig meter al trappetjes en trouwen. Dankzij de zogenoemde fauna-uittreedplaatsen zouden de katten makkelijker uit het water kunnen komen. Buurtbewoners vermoeden echter dat de katten al dood zijn voordat ze in het water worden gegooid.

De zaak wordt donderdag behandeld in Bureau Flevoland, het opsporingsprogramma van de regionale omroep. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.