Deutsche Nationalbibliothek gaat alle Duitstalige tweets archiveren

Heeft het wel zin om alle tweets te downloaden als er zo veel onzin tussen zit? Volgens co-projectleider Claus-Michael Schlesinger, onderzoeker aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn, is het project wel degelijk van belang. "Twitter is een belangrijke vorm van communicatie voor de samenleving. Om in de toekomst inzicht te hebben in hoe het er in deze tijd in Duitsland aan toeging, is het belangrijk dat deze tweets toegankelijk zijn."

Politieke discussies, nepnieuws van trollen en de weekendplannen van beroemdheden; sinds de lancering van Twitter in 2006 plaatsten Duitsers ruim vier miljard tweets op het online platform. Omdat de toekomst van Twitter sinds de overname van Elon Musk enigszins onzeker is, heeft de Nationale Bibliotheek van Duitsland, de Deutsche Nationalbibliothek, besloten om alle Duitstalige tweets te archiveren.

Als een auteur van nu over honderd jaar beroemd is, kunnen de tweets onderdeel zijn van zijn of haar werk.

Het project is een samenwerking met het Science Datacenter for Literature en heeft twee doelen. Schlesinger: "Ten eerste weten we niet welke Duitsers in de toekomst van historisch belang zullen zijn. Als een auteur van nu over honderd jaar beroemd is, kunnen de tweets onderdeel zijn van zijn of haar werk. Als Twitter tegen die tijd niet meer bestaat, kunnen geïnteresseerden naar de Nationale Bibliotheek gaan om deze tweets in te zien."

De tweede en belangrijkste reden heeft te maken met de toekomstige ontwikkelingen rond de zogeheten Application Programming Interface (API), een functie die het mogelijk maakt om in een keer grote aantallen tweets te analyseren. Onderzoekers maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij data analyses.

Onlangs werd aangekondigd dat toegang tot deze functie in de toekomst geld zal gaan kosten. Schlesinger: "Het lijkt erop dat deze toegang onbetaalbaar wordt voor veel onderzoekers die deze dienst gebruiken en het is niet ondenkbaar dat deze functie in de toekomst helemaal zal verdwijnen. Dit maakt onafhankelijk onderzoek in veel gevallen onmogelijk."

Om dit enorme aantal tweets te downloaden, vraagt de Nationale Bibliotheek onderzoekers met toegang tot de API om zich aan te melden als vrijwilliger. Zij kunnen hun toegang tot de API ter beschikking stellen of zelf de tweets downloaden. Tweets kunnen in batches van een miljoen gedownload worden en een onderzoeker kan per maand maximaal tien miljoen tweets downloaden.