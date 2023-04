Oud-president Trump zegt onschuldig te zijn aan 34 strafbare feiten

De rechtbank in New York heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump 34 strafbare feiten ten laste gelegd. Trump heeft 'niet schuldig' gepleit aan alle aanklachten. Het is de eerste keer dat een zittende of voormalige Amerikaanse president strafrechtelijk wordt vervolgd.

Kort voordat hij bij de rechtbank arriveerde, plaatste Trump een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social: "Onderweg naar Lower Manhattan, de rechtbank. Het is heel onwerkelijk - Wow, ze gaan me arresteren. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt in Amerika. MAGA!" Die laatste kapitalen staan voor de slogan van zijn presidentscampagne in 2015: Make America Great Again.

Trump moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij is de eerste oud-president van de VS die wordt aangeklaagd. De aanklacht verdeelt veel Amerikanen. Dat is ook te zien bij de rechtbank in New York, waar voor- en tegenstanders zich hebben verzameld. - NOS

De voorgeleiding van een verdachte is een snelle en routinematige gebeurtenis binnen het strafvervolgingsproces, maar omdat het de eerste strafzaak ooit is tegen een voormalige Amerikaanse president, wordt het gezien als een historisch moment. Journalisten van over de hele wereld stelden zich gisteravond al op bij de rechtbank en vandaag verzamelden zich al vroeg voor- en tegenstanders van Trump bij het gebouw.

Kort daarna sprak de New Yorkse aanklager in een persconferentie van "ernstig crimineel gedrag" dat niet genormaliseerd mag worden. "Iedereen is gelijk voor de wet, ongeacht de hoeveelheid geld of macht", zei hij.

Correspondent Marieke de Vries vanuit New York:

"Naast het gevecht in de rechtszaal, is de strijd voor de publieke opinie minstens zo belangrijk. Trump is de eerste president die is aangeklaagd, maar hij is net als andere verdachten onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Voor het linkerdeel van de VS is hij al een schuldig man. Zowel Trump als de openbaar aanklager, Alvin Bragg, moet het gevecht aangaan voor de publieke opinie."

"Bragg heeft nu vijftien dagen om al het bewijsmateriaal te overhandigen aan de verdediging. Die heeft dan 30 tot 45 dagen om antwoord te geven, maar ze kunnen ook om uitstel of zelfs seponering van de zaak vragen. Daar wordt nu druk over gespeculeerd. De verdediging zou kunnen zeggen dat de rechter bevooroordeeld is omdat hij eerder de cfo van de Trump Organization heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf. De tactiek van Team Trump is altijd geweest: attack and delay. De kans is groot dat ze dat nu weer zullen doen."