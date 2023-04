Oud-president Trump formeel aangehouden in rechtbank New York

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is formeel aangehouden in de rechtbank in New York. Hij is nu in afwachting van de aanklachten tegen hem, die door de rechter zullen worden voorgelezen. De verwachting is dat Trump onschuldig zal pleiten.

De aanklachten tegen de oud-president zijn onderdeel van een onderzoek naar de rol die hij heeft gespeeld bij het betalen van zwijggeld in 2016 aan vrouwen met wie hij een affaire zou hebben gehad, onder wie pornoactrice Stormy Daniels.

De voorgeleiding van een verdachte is een snelle en routinematige gebeurtenis binnen het strafvervolgingsproces, maar omdat het de eerste strafzaak ooit is tegen een voormalige Amerikaanse president, wordt het gezien als een historisch moment. Journalisten van over de hele wereld stelden zich gisteravond al op bij de rechtbank en vandaag verzamelden zich al vroeg voor- en tegenstanders van Trump bij het gebouw.

Iets voor 19.30 uur Nederlandse tijd arriveerde Trump bij de rechtbank in Manhattan. Nadat hij uit de auto was gestapt, zwaaide hij naar de menigte buiten de rechtbank en liep daarna het gebouw in. Daar werd hij formeel aangehouden.

Bekijk hieronder de aankomst van Donald Trump bij de rechtbank, waar voor- en tegenstanders hem stonden op te wachten: