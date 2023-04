'Onvermijdelijke prijsstijging' vliegtickets door nieuwe plannen Schiphol

Schiphol gaat maatregelen nemen om overlast voor omwonenden te beperken. Binnen twee jaar wil de luchthaven dat de nachtvluchten verdwijnen, net als de privéjets en de vliegtuigen die veel lawaai maken, zoals de Boeing 747. Hoe gaan andere luchthavens, maatschappijen en belanghebbenden om met deze plannen, die zonder overleg zijn gepresenteerd?

De Omgevingsraad Schiphol is in ieder geval blij met de plannen. "Al jaren geleden is er afgesproken dat er minder nachtvluchten zouden gaan. Voor het eerst wordt er echt actie ondernomen tegen die geluidsoverlast", zegt Matt Poelmans van de raad. Hij vindt het alleen niet genoeg: "Wij dringen aan op een ruimere beperking tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Ook zou Schiphol nu definitief afzien van de tweede Kaagbaan die al jaren ter discussie staat onder omwonenden. Het ministerie van Infrastructuur zegt het standpunt van Schiphol over de tweede Kaagbaan "te verwelkomen".

Flinke prijsverhoging

Transavia, dat veel nachtvluchten uitvoert, is boos over de plannen en noemt ze "funest voor de Nederlandse luchtvaartsector".

"Deze eenzijdige plannen van Schiphol zorgen ervoor dat vakanties of familiebezoek van anderhalf miljoen Nederlanders worden weggenomen en een goede reis naar een mooie bestemming vaak niet meer mogelijk is", zegt topman Marcel de Nooijer in een verklaring. Het bedrijf, onderdeel van Air France-KLM, stelt dat vliegen hierdoor "voor velen echt onbetaalbaar en niet langer bereikbaar" wordt.

Ook luchtvaartmaatschappij TUI is "onaangenaam verrast" door de plannen van de luchthaven. "Juist omdat Schiphol als luchthaven een nationaal belang heeft, doe je zoiets in overleg met je gebruikers en stakeholders en niet op deze manier."

Als er 's nachts niet kan worden gevlogen, kan dat betekenen dat niet meer met hetzelfde toestel meerdere keren op een dag gevlogen kan worden. En dat kan volgens TUI weer tot een flinke prijsverhoging leiden. KLM, dat Schiphol als thuishaven heeft, zei al verbaasd te zijn dat Schiphol op eigen houtje maatregelen aankondigt om de geluidshinder aan te pakken.

Corendon heeft begrip

Corendon heeft meer begrip voor Schiphol: "Het is een vreemde manier van communiceren", zegt directeur Steven van der Heijden, "maar het zijn redelijke maatregelen. De prijs gaat dan inderdaad iets omhoog, omdat we in het hoogseizoen extra vliegtuigen moeten inhuren, maar 's nachts kunnen vliegen weegt niet op tegen de overlast die het bij omwonenden veroorzaakt. Wij vliegen nog 's nachts omdat concurrenten dat ook doen, maar we staan niet negatief tegenover een verbod. Wat we wel belangrijk vinden is dat Schiphol de eigen zaken op orde heeft en er een goede planning en verdeling overdag is."

De beperking kan volgens luchtvaartonderzoeker Floris de Haan niet los worden gezien van een eerdere mededeling van het kabinet, waarin een krimp van Schiphol werd aangekondigd. De luchthaven moet de komende jaren van 500.000 naar 440.000 vluchten krimpen. Daar zijn Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen het niet mee eens, daarover loopt nog een kort geding. "En dat betekent een onvermijdelijke prijsstijging voor consumenten."

De andere luchthavens in Nederland kunnen de nachtvluchten in ieder geval niet opvangen. Eindhoven Airport valt officieel onder Schiphol Group en een deel van de plannen geldt daar al. Op die luchthaven vertrekken al geen vliegtuigen in de nacht en volgens een woordvoerder zijn over de geluidsreductie al afspraken gemaakt met de overheid. "Hier is de maximale capaciteit al bereikt."

Ook Rotterdam The Hague Airport zegt geen ruimte te hebben om vluchten van Schiphol over te nemen en gaat vanaf 1 januari 2025 geen nachtvluchten meer toetstaan.

Privéjets

Privéjets en klein zakelijk luchtverkeer zouden verboden kunnen worden, vanaf 2025. "Wij hielden er al rekening mee dat er geen groei in zou zitten, maar verbieden is onzin. Ik geloof ook niet dat dat gaat gebeuren", denkt Ton van Deursen van zakenreis-afhandelaar Jet Support. "Ik vind het gek dat er nadruk wordt gelegd op privéjets. Het gaat om enkele tientallen mensen in Nederland die er gebruik van kunnen maken en zo'n 10.000 tot 15.000 vluchten per jaar, een groot deel is bestemd voor zakelijke reizen die je met een regulier vliegtuig niet zo snel kunt maken. Dat kleine deel lost niet het probleem van Schiphol op."

"Schiphol wil meer draagvlak creëren", zegt De Haan. "Aan de ene kant snijden ze in hun eigen vlees door niet verder te groeien. Tegelijkertijd koopt Schiphol hier de loyaliteit van hun omgeving mee. En dat kan op lange termijn verstandig zijn."

Morgen doet de rechter uitspraak in het kort geding van de luchtvaart of het kabinet de krimpplannen voor Schiphol mag doorzetten. Donderdag wordt bepaald hoeveel vluchten er vanaf Schiphol mogen vertrekken.