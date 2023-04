Goederentrein botste eerst op kraan, NS-trein botste daarna op kraan of brokstukken

Bij het spoorwegongeval van vanochtend vroeg bij Voorschoten botste eerst een goederentrein van DB Cargo op een kraanvoertuig van bouwbedrijf BAM. Het kraanvoertuig of brokstukken ervan kwamen daarna terecht op een ander spoor, waar op dat moment een NS-intercity reed. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer.

Spoorbeheerder ProRail meldde vanmiddag al ervan uit te gaan dat de kraan als eerste werd geraakt door de goederentrein, en daarna door de NS-trein.

Bij het ongeval kwam de bestuurder van de kraan om het leven. Dertig van de vijftig inzittenden van de NS-trein in de richting van Den Haag raakten gewond. Circa vijftien van hen raakten zwaargewond.

Werkzaamheden

Op het moment van het ongeval waren er werkzaamheden aan de gang, waardoor twee van de vier sporen niet beschikbaar waren voor treinen. Op de twee andere sporen konden er wel treinen rijden. Onderzocht wordt hoe de goederentrein en de kraan met elkaar in botsing hebben kunnen komen.

De machinist van de goederentrein is in het ziekenhuis onderzocht, maar hoefde daar niet te blijven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een verkennend onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.