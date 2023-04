Fraaie dubbelslag Schelling in Ronde van Baskenland: 'Extreem blij'

"De eerste overwinning dit seizoen en ik ben er extreem blij mee", zei Schelling na afloop. "Maar om eerlijk te zijn snap ik niet dat de wielerunie UCI deze aankomst heeft goedgekeurd want het was veel te gevaarlijk. Ik zat goed in de afdaling en kon valpartijen ontwijken. Met 1 kilometer te gaan kwam alles bij elkaar en op 500 meter begon ik mijn sprint en wist ik dat met de bochten niemand er voorbij kon komen."

Ide Schelling heeft de tweede rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De coureur van Bora was dinsdagmiddag na 194 kilometer, met onderweg vier bergjes van de tweede en eentje van de derde categorie, de beste in de sprint en pakte dankzij zijn zege de leiding in het algemeen klassement.

Voor een beetje wielrenner is het rijden van een goede bocht cruciaal. Maar wat moet je eigenlijk doen om er zo goed mogelijk doorheen te komen en wat vooral niet? Ide Schelling legt het jou uit in deze How To-aflevering. - NOS

"Een afdaling ingaan met een volledig peloton is vragen om problemen", uitte Schelling zijn kritiek op de gevaarlijke finale. "Maar het is wat het is. Gelukkig kon ik op het einde het gaatje vinden. Ik had een heel moeizaam seizoen vorig jaar en wist niet zeker of ik mijn oude niveau weer zou halen. Maar dit jaar ben ik goed begonnen en dit is ongelofelijk."

Het is de tweede profzege voor Schelling, die in 2021 de GP Kanton Aargau in Zwitserland won. Hij droeg in de Tour de France van 2021 ook enkele dagen de bollentrui van het bergklassement.