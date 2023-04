Bedenker bordspel Catan, Klaus Teuber (70), overleden na kort ziekbed

Het oorspronkelijk Duitse spel is in ruim zeventig landen uitgegeven en is in meer dan veertig talen vertaald, waaronder Engels, Grieks, Japans, Tsjechisch, Zweeds en Koreaans.

Teuber was de bedenker van vele bordspellen, maar de bekendste is Catan uit 1995. Kosmos noemt Teuber "een van de grootste spelontwerpers en een dierbare en goede vriend". "Met zijn vele bekroonde spellen heeft hij miljoenen mensen wereldwijd enthousiast gemaakt", schrijft de uitgever.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ook zijn er zeven uitbreidingen en daarnaast verschillende online versies van het spel. In totaal werden het spel en alle uitbreidingen ruim veertig miljoen keer verkocht.

Het spel draait om de verovering van het eiland Catan, door met behulp van grondstoffen dorpen en steden te bouwen en punten te verzamelen. Wie het eerste tien punten heeft, wint. In 1999 werd Catan tot Speelgoed van het Jaar gekozen in Nederland.

Tot 2014 heette het spel nog De kolonisten van Catan. Na speculaties in de media zei de Nederlandse uitgever in 2018 dat de naamsverandering te maken had met klachten over kolonialisme. De wereldwijde naamswijziging kwam volgens de uitgever doordat er "behoefte was aan een internationale uniforme merknaam".