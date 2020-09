Trump draagt conservatieve Amy Coney Barrett voor als rechter Hooggerechtshof

President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. De 48-jarige conservatieve Barrett neemt, als het aan Trump ligt, de plaats in van de recent overleden Ruth Bader Ginsburg.

Als de Senaat instemt met de voordracht, slaat de balans in het Hooggerechtshof verder door in het voordeel van de conservatieven, met zes conservatieve en drie progressieve rechters. De voordracht is daarom van groot politiek belang.

De Senaat wil nog voor de presidentsverkiezingen van 3 november stemmen over de voordracht. De Republikeinen hebben daar de meerderheid.

'Briljante jurist'

Trump omschreef Barrett bij een ceremonie in de tuin van het Witte Huis als een van de briljantste juristen van de VS. Barrett zelf zei vereerd te zijn door de voordracht.

Amy Coney Barrett is streng katholiek en onder meer tegen abortus en het homohuwelijk. Ze is nu nog rechter bij een federale rechtbank in Chicago, die beroepszaken behandelt. Daarvoor was ze hoogleraar aan de University of Notre Dame in Indiana.