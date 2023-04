Nieuwe beelden leiden tot twijfels over veiligheid kerncentrale Fukushima

Het Japanse energiebedrijf Tepco gaat verder onderzoek doen naar de situatie rond de kerncentrale van Fukushima, waar in maart 2011 een kernramp gebeurde door de gevolgen van een tsunami. Nieuwe beelden uit een van de drie gesmolten reactoren leiden tot twijfels over de stevigheid van de constructie van de centrale.

Tepco heeft een robot naar de reactor gestuurd om de situatie te bekijken. Uit de beelden blijkt onder meer dat een betonnen draagconstructie van 120 centimeter dik zwaarbeschadigd is, waardoor het staal zichtbaar is geworden. Normaal gesproken is het staal bedekt door een dikke laag beton.

De constructie bevindt zich onder de kern van de reactor, waardoor er twijfels zijn of de kerncentrale wel blijft staan in het geval van een nieuwe aardbeving of tsunami.

Verder is er op de beelden veel puin te zien, waarvan een groot deel vermoedelijk radioactief is. Mogelijk gaat het om nucleaire brandstoffen die uit de kern van de centrale zijn gevallen.

880.000 kilo

Het Japanse energiebedrijf gaat de komende maanden onderzoeken of en hoe de veiligheid van de beschadigde kerncentrale verbeterd kan worden. De reactoren van de kerncentrale in Oost-Japan bevatten ruim 800.000 kilo radioactief afval. Veel afval ligt onder water.

De gouverneur van Fukushima heeft Tepco opgeroepen zo snel mogelijk te onderzoeken hoe het gesteld is met de aardbevingsbestendigheid. Ook wil hij dat het bedrijf duidelijk maakt welke gevaren er zijn.

Later dit jaar wil Japan beginnen met het opruimen van het puin in een ander deel van de kerncentrale, waar eerder al onderzoek is gedaan. Daarna begint het weghalen van onder meer de splijtstofstaven die in koelbaden liggen. In 2031 moet vervolgens een start worden gemaakt met het opruimen van het puin uit de reactoren.

De hele operatie moet halverwege deze eeuw zijn afgerond. De kerncentrale van Fukushima is sinds de ramp volledig gesloten. Een vierde reactor raakte ook zwaarbeschadigd, maar was op het moment van de ramp niet operationeel. Een vijfde en zesde reactor zijn ook gesloten.