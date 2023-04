Wapens in woning die FC Groningen-voetballer Jetro Willems verhuurt

In Barendrecht zijn gisteravond twee wapens gevonden in een woning die door FC Groningen-voetballer Jetro Willems wordt verhuurd, In de woning zijn een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Dordtenaar aangehouden, schrijft RTV Noord.

Willems zegt bij de regionale omroep geschrokken te zijn van de vondst en de aanhoudingen. Hij woonde tot twee jaar geleden met zijn ex-vriendin in het huis, maar verhuurt het naar eigen zeggen sinds kort: "Die gasten zaten er nog maar een maandje in", aldus de verdediger.

"Maar verder ken ik ze niet, dus ik weet niet of er criminele activiteiten gebeurden. Het is alsof je een makelaarsbedrijf hebt. Als diegene het kan betalen en hij heeft de papieren, dan is het goed", zegt Willems.

In shock

Nadat de verdediger het nieuws hoorde, is hij meteen in de auto gestapt en naar de woning gereden. Bij aankomst bleek in de hele woning alles overhoop te zijn gehaald., "Ik was wel in shock. Je weet natuurlijk niet wat er aan de hand is en het is wel een huis van mij. Iedereen ziet mijn naam en denkt nu dat ik een crimineel ben. Maar iedereen die mij kent, weet dat ik er allang niet meer woon."

Willems heeft direct FC Groningen op de hoogte gesteld van het nieuws: "Zodat iedereen weet van hoe en wat. Ik ben hier heel transparant in."

Vandaag stond hij alweer op het voetbalveld: "'Maar ik heb nog niet heel veel gerend. Het was een kort nachtje."