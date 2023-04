Geen uitsupporters welkom bij duels tussen Feyenoord en AS Roma in Europa League

Bij de Europa League-wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma, op 13 en 20 april in respectievelijk Rotterdam en Rome, zijn geen uitsupporters welkom. Dat meldt Feyenoord dinsdag op de clubwebsite.

Naar aanleiding van een besluit van de Italiaanse autoriteiten om Feyenoord-supporters te weren tijdens de return in Rome heeft UEFA Feyenoord opdracht gegeven om dan ook geen kaarten te verkopen aan supporters van AS Roma voor de heenwedstrijd in De Kuip.

Veelvuldig overleg

De afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest met AS Roma en de UEFA om de opties te bespreken voor de kwartfinales van de Europa League, meldt de Rotterdamse club.

Het leek daarbij geruime tijd een haalbaar scenario om in elk geval een gereduceerd aantal van 1.200 uitsupporters naar de wedstrijden te laten gaan, maar uiteindelijk beslisten de Italiaanse autoriteiten anders.