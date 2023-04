Abseiler redt glazenwasser uit defecte bak langs Rotterdamse kantoortoren

Een glazenwasser is door een abseiler van de brandweer uit een defecte glazenwassersbak gered. De man was op dertig meter hoogte aan het werk bij een Rotterdamse kantoortoren aan de Westerlaan, toen de bak waarin hij stond plotseling een eindje naar beneden zakte.

De man waarschuwde de brandweer, maar hijzelf noch de hulpdiensten durfden de bak verder te laten zakken. Met een ladderwagen van de brandweer werd geprobeerd de man in veiligheid te brengen, maar de ladder was net te kort om hem te bereiken. Ook kon de man niet via een raam in het gebouw worden gered, want de ramen konden niet open, schrijft Rijnmond.

En dus werd een speciaal abseilteam van de brandweer opgetrommeld. Vanaf het dak van het gebouw liet een brandweerman zich zakken tot de glazenwasser, en bracht hem vervolgens ongedeerd naar beneden.