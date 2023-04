Bemanning oude ijsbreker in Rotterdamse haven eindelijk op weg naar huis

Vijf bemanningsleden van een schip dat al maanden aan de ketting ligt in Rotterdam kunnen eindelijk naar huis. Drie opvarenden zijn op het schip gebleven.

Het achttal zat vast op het schip Blue Sky III. Deze ijsbreker uit 1966 lag bijna een jaar vast bij scheepswerf Dockside in de Rotterdamse Beverwaard. Het internationale gezelschap kon geen kant op omdat de Griekse scheepseigenaar weigerde hun salarissen te betalen.

Om te overleven kregen ze steun van medewerkers van liefdadigheidsinstellingen. Zij brachten voedsel naar het schip en zorgden voor mentale ondersteuning.

Ook verschillende scheepvaartinstanties trokken zich het lot van de zeelieden aan. Met resultaat: de eigenaar is eindelijk over de brug gekomen en heeft de bemanning een vliegticket en een deel van het verschuldigde salaris gegeven, schrijft Omroep Rijnmond. Vijf bemanningsleden zijn direct vertrokken.

Van de acht opvarenden komen er zes uit Myanmar, de kapitein komt uit Sri Lanka en er was ook een Rus aan boord.

Nieuw ticket nodig

Inspecteur Aswin Noordermeer van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) is blij met deze doorbraak, maar tevreden is hij nog niet. "Ze hebben niet hun volledige salaris gekregen en de vliegtickets waren ook niet goed geregeld. De mannen hebben daardoor hun tussenstop in Saudi Arabië gemist, omdat ze geen transitvisum hadden. Ze moesten daardoor zelf weer een nieuw ticket betalen."

Van de drie opvarenden die nu nog op het schip zitten, hoopt er een zo snel mogelijk te vertrekken. Twee mannen hebben een nieuw contract getekend en blijven op het schip.

Noordermeer: "Ik kan er met mijn verstand niet bij dat ze voor deze baas willen blijven werken. Heb het ze ook sterk afgeraden, maar ze denken dat ze extra geld kunnen verdienen. In het contract van de matroos staat wel dat zijn salaris omhoog gaat van 600 naar 1000 dollar per maand. Maar het is maar de vraag of hij dat gaat krijgen."

Fikse schuld

De Griekse scheepseigenaar heeft ook nog een fikse schuld bij de scheepswerf waar het schip al een jaar ligt. Er staat nog een factuur open van meer dan 50.000 euro.

Werfeigenaar Van Gink wilde een deel van die schuld wel kwijtschelden, maar toen de Griekse eigenaar na diverse telefoontjes toch weer onder zijn bodemprijs uit wilde was het gedaan met het geduld van de werfbaas.

"Ik heb gezegd dat ik naar de rechter zou stappen en toen ineens lag er binnen drie minuten een overeenkomst. Maar drie keer raden waar ik nu toch nog steeds op wacht? Mijn geld inderdaad."