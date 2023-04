Inval bij Europese Volkspartij om Duitse corruptieaffaire

De Belgische politie heeft vanmorgen op verzoek van de Duitse politie een inval gedaan in het hoofdkwartier van de EVP, de Europese christendemocraten in Brussel. Politie en justitie doen onderzoek naar de Duitse politicus Mario Voigt.

Voight is de leider van de christendemocratische CDU in Thüringen. Hij had in 2019 de leiding over de internetcampagne van de EVP en zou daarbij een opdracht hebben gegund aan een bedrijf dat hem daarvoor zou hebben betaald.

Voor zover bekend zijn er geen andere mensen betrokken bij deze zaak.

Grootste fractie

De zaak staat volgens bronnen los van de omkopingszaak rondom Qatar en Marokko. Die landen zouden parlementariërs in Brussel hebben omgekocht om besluiten te beïnvloeden.

Bij de EVP zijn 82 christendemocratische en conservatieve partijen uit 43 landen aangesloten, waaronder het CDA. In het Europees Parlement heeft de EVP de grootste fractie, geleid door de Duitser Manfred Weber.

Het CDA zit met vijf Europarlementariërs in de EVP-fractie.