Slot weigert Feyenoord favoriet te noemen in bekerklassieker: 'Ligt dicht bij elkaar'

Wie is er nou favoriet voor de Klassieker in de beker van woensdagavond: de trotse koploper in de eredivisie Feyenoord of toch het geplaagde Ajax? Feyenoord-trainer Arne Slot had er wel een antwoord op: geen van beiden.

Ajax-trainer John Heitinga kroop eerder op de dag wat in de underdogrol. "Feyenoord is de favoriet", zei hij toen. "Ze spelen thuis. Nationaal en internationaal maken ze indruk."

Maar Slot weigerde die aangeboden favorietenrol helemaal te omarmen. In de competitie eindigde het in Rotterdam in een 1-1 gelijkspel. In Amsterdam won Feyenoord twee weken geleden met 3-2.

Het kwaliteitsverschil was minimaal, vond Slot. "Zowel uit als thuis lag het volgens mij heel dicht bij elkaar. Wij kregen in De Kuip nog een enorme kans op de overwinning, terwijl Mohammed Kudus Ajax in de Arena op voorsprong had kunnen schieten. Even later maakten wij de winnende. Dat geeft wel aan hoe close het was."

Storm in glas water

Op de persconferentie in aanloop naar de de derde Klassieker van het seizoen ging het ook over het moment kort voor de vorige editie, toen aanvoerders Orkun Kökçü en Dusan Tadic elkaar geen hand gaven.

Wat gebeurde er nou precies? Niet veel, legde Slot uit. "Dat was veel minder spannend dan men deed vermoeden. Het duurde even voordat Tadic bij de toss stond. Daarna was er even wat verwarring over wie de aftrap ging nemen. Dat was alles."