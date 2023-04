Finland officieel toegetreden tot de NAVO, 'nu Zweden nog'

Finland is formeel toegetreden tot de NAVO, op de dag af 74 jaar na de oprichting van het militaire bondgenootschap. Tijdens de officiële ceremonie is de Finse vlag gehesen voor het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Finse minister Haavisto van Buitenlandse Zaken rondde het toetredingsproces af door een document te overhandigen aan NAVO-baas Stoltenberg die dat op zijn beurt doorgaf aan de Amerikaanse buitenlandminister Blinken. "Met het ontvangen van dit document kunnen we nu verklaren dat Finland het 31e lid is van de NAVO", bevestigde Blinken. Bij de plechtigheden waren ook de Finse president Niinistö en verschillende ministers aanwezig. Haavisto zei dat het Finse lidmaatschap "niet compleet is zonder een Zweeds lidmaatschap. Aangezien we nu lid zijn van de NAVO hebben we de belangrijke taak om onze goedkeuring aan een Zweeds lidmaatschap te geven. Dat is onze eerste daad als lidstaat." Grens NAVO-Rusland twee keer zo lang Met de toetreding van de Finnen tot het bondgenootschap wordt de grens van de NAVO met Rusland in een klap verdubbeld. Finland en Rusland delen een grens van meer dan 1300 kilometer. Stoltenberg sprak eerder vandaag van een "historisch moment". Hij zei dat de toetreding van de Finnen een direct gevolg is van de Russische invasie in Oekraïne. "President Poetin had met de invasie als doel dat de NAVO kleiner zou worden", zei Stoltenberg tegen de pers voorafgaand aan de bijeenkomst in Brussel met de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten. "Maar hij krijgt precies het tegenovergestelde. Finland treedt vandaag toe en ook Zweden zal binnenkort een volwaardig lid worden van het bondgenootschap." Moskou kondigt tegenmaatregelen aan Als reactie op de toetreding van Helsinki zei Moskou vanochtend zich gedwongen te voelen tegenmaatregelen te nemen. Een woordvoerder van het Kremlin noemt de stap van Finland "een inbreuk" op de Russische veiligheid. Hij stelt dat de NAVO zich hiermee vijandig opstelt tegen Rusland. De Russische maatregelen zullen tactisch en strategisch zijn, zei de woordvoerder, zonder verdere details te geven. Moskou kondigde gisteren aan de militaire capaciteit aan de noordwestelijke grens te vergroten. Stoltenberg zei dat Finland nog niet heeft gevraagd om NAVO-eenheden in het land te stationeren. Volgens hem zijn permanente NAVO-bases in Finland "geen onderwerp van gesprek". Of die er ooit wel komen, is aan Finland, benadrukte hij. De NAVO-chef stelt dat er voor Rusland "geen ruimte meer is voor misrekeningen over de bereidheid van de NAVO om Finland te beschermen". Overigens werkten de NAVO en het FInse leger al nauw samen met elkaar. Zo vinden er al NAVO-surveillancevluchten plaats in het Finse luchtruim.

Artikel 5 van het NAVO-handvest De kern van het Noord-Atlantische Verdrag is Artikel 5. Kort gezegd wordt daarin gesteld dat NAVO-landen een aanval op één lidstaat beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Het houdt in dat de lidstaten de aangevallen lidstaat bijstaan. Hoe ze dat precies doen, is niet vastgelegd. Er mag bijvoorbeeld tot gewapende actie worden besloten "om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven", staat in het handvest. Maar het kan ook andere hulp zijn, zoals politieke steun. Sinds de oprichting in 1949 is er één keer beroep gedaan op Artikel 5. De VS deed dat in 2001 na de terreuraanval op het World Trade Center in New York. Als reactie daarop nam een coalitie van NAVO-landen deel aan de militaire operatie in Afghanistan.