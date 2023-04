Uitgefloten Messi is volgens L'Équipe op weg naar de uitgang bij PSG

Volgens het Franse L'Équipe wil Lionel Messi na dit seizoen weg bij Paris Saint-Germain, mede ingeven door de slechte band met het publiek. De Argentijnse wereldster werd door de Parijse fans na de winterstop razendsnel van zijn roze WK-wolk gefloten. Want kijk en luister eens hoe het er zondag aan toe ging in het Parc des Princes:

Messi werd tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyonnais (0-1 verlies) keihard uitgefloten door de supporters van PSG toen hij een corner wilde gaan nemen. Niet voor de eerste keer, want na de winterstop is het wel vaker raak. Het werkt geruchten over een vertrek van Messi in de hand. En L'Équipe is inmiddels zeker van zijn zaak. "De wegen van Messi en PSG zullen scheiden", kopt de krant. Zijn oude club FC Barcelona zou hem terug willen halen. PSG kent een moeizaam seizoen in de Ligue 1, waarin het sterrenensemble nog altijd geen afstand heeft kunnen nemen van de concurrentie. Nummer twee Lens staat na 26 wedstrijden op 'slechts' zes punten. Maar wat de sfeer in Parijs nog veel meer heeft verziekt, is het modderfiguur dat PSG sloeg in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München. Kansloos werden Messi en co weggetikt door Bayern, dat zich niet eens volledig in hoefde te spannen om PSG van zich af te schudden. Ongeduld Dat kwam keihard aan. Al sinds de overname van de club door Qatarese investeerders in 2011 jaagt PSG fanatiek op Champions League-winst. Maar dat wil maar niet lukken. Kort na die pijnlijke uitschakeling tegen Bayern slingerde de harde kern van PSG, het Collectif Ultras Paris, een verklaring de wereld in. "Onze clubliefde is oneindig, ons geduld niet." De pijlen richten zich vooral na de winterstop op Messi. De dribbelkoning stuwde Argentinië naar WK-winst en deed dat met volle overgave. En dat is nou precies wat de fans van PSG ook van hem willen zien.

Afbeelding ter illustratie - Twitter

In Parijs ontstond het gevoel dat Messi wel alles gaf voor zijn land, maar niet voor zijn werkgever. Het sentiment: voor een oefenwedstrijd van Argentinië tegen Curaçao is Messi op zijn best, terwijl hij voor de strijd tegen rivaal Lyon nauwelijks zijn bed uit wilde komen. Effectiefste na Haaland Dat Messi niet meer zo goed is als in zijn Barça-periode is duidelijk. En dat het niet allemaal even energiek oogt wat Messi laat zien, zal ook niemand betwisten. Maar de droge feiten tonen aan dat hij toch echt nog altijd erg belangrijk is voor PSG. Het opvallendste feit is dat in de vijf grootste competities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk) alleen Erling Haaland bij meer goals was betrokken. Het doelpuntenmonster van Manchester City scoorde 26 keer en gaf 5 assists. Messi scoorde 13 keer en bereidde 13 goals voor. Hij houdt daarmee spelers als Victor Osimhen (Napoli), ploeggenoot Neymar en Harry Kane (Tottenham Hotspur) achter zich. Ook qua dribbels en gecreëerde kansen blijkt Messi nog altijd een van de beste spelers van Europa te zijn.