Enkele scholen Zaandam dicht wegens online bedreiging

In Zaandam blijven vandaag drie scholen dicht vanwege een dreigmail die één van de drie scholen ontving. Het gaat om twee middelbare scholen in hetzelfde gebouw en een nabij gelegen basisschool. Eerder sprak de politie nog van drie middelbare scholen.

Gisteravond ontvingen medewerkers van het vmbo Pascal Zuid een dreigmail. Daarin meldde een onbekende afzender leerlingen en medewerkers van de school iets aan te willen doen. Ook waren er foto's van een vuurwapen bijgevoegd.

Een woordvoerder van Pascal Zuid laat weten dat de school ouders en leerlingen vanmorgen op de hoogte heeft gesteld van de bedreiging. De bezorgdheid onder leerlingen en ouders was groot. Daarom besloot de schooldirectie om vandaag online les te geven, zodat de leerlingen thuis kunnen blijven. Ook De Faam, een ander vmbo in hetzelfde gebouw, en de tegenover gelegen basisschool Paus Joannes besloten hun leerlingen thuis te laten.

Na de bedreiging heeft Pascal Zuid contact opgenomen met de politie. Die gaat nu onderzoeken wie er achter de dreigmail zit. Het versturen van een dreigmail is een strafbaar feit, ook als het dreigement niet ten uitvoer wordt gebracht.

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten dat de scholen op eigen initiatief hebben besloten de deuren gesloten te houden: "We staan in goed contact met hen en onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor deze bedreiging". Pascal Zuid is van plan morgen weer leerlingen te ontvangen.