Opnieuw verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij moord op Peter R. De Vries

Er is opnieuw iemand aangehouden in de moorzaak rond Peter R. de Vries. Het gaat om een 29-jarige Nederlandse man die al een gevangenisstraf uitzit in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Hij is in zijn cel aangehouden.

De man is vorig jaar tot vijf jaar cel veroordeeld voor de handel in harddrugs en vuurwapens. Hij wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van De Vries. Wat zijn rol bij de moord precies zou zijn geweest, zegt het Openbaar Ministerie niet.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op op 6 juli 2021 in Amsterdam neergeschoten. Negen dagen later overleed hij. De man die is aangehouden, maakt volgens het Openbaar Ministerie (OM) vermoedelijk deel uit van het "crimineel samenwerkingsverband" dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries.

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Verder is hij afgesloten van de buitenwereld.

Anderhalve week geleden zei het OM al dat er op korte termijn een aanhouding verwacht werd in deze zaak. Het totale aantal verdachten staat nu op negen. De verdenkingen lopen uiteen van het doen van voorverkenningen tot het plegen van de moord op De Vries.