Zeker zeven toeristen omgekomen door grote lawine in India

In het noordoosten van India zijn zeker zeven toeristen om het leven gekomen door een grote lawine. Ook zijn er elf gewonden. Nieuwswebsite The Times of India meldt dat er onder die zeven ook een kind is.

De lawine was bij de populaire bergpas Nathula in de provincie Sikkim bij de grens met Tibet. Volgens de Indiase nieuwswebsite zitten meer dan 150 mensen vast in het gebied. De bergpas trekt jaarlijks veel toeristen.

Uit welke landen de toeristen komen en of er nog meer mensen onder de sneeuw bedolven liggen, is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied. Zo'n dertig mensen zijn tot dusverre gered en naar het ziekenhuis gebracht in Gangtok.