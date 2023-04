Tweede Kamerdebat over stikstof dag uitgesteld wegens ziekte Rutte

Het Tweede Kamerdebat over de gevolgen van de Provinciale Statenverkiezingen wordt morgen gehouden in plaats van vandaag. Premier Rutte heeft Tweede Kamervoorzitter Bergkamp laten weten dat hij ziek is. Hij denkt morgen te zijn hersteld.

Het debat, dat waarschijnlijk vooral over stikstof gaat, stond voor vandaag op de agenda, maar het wordt nu morgenochtend 11 uur. Het is de bedoeling dat behalve de premier ook de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten eraan meedoen.

Doorwaakte nacht

Rutte heeft naar eigen zeggen iets verkeerds gegeten en een doorwaakte nacht doorgemaakt. Hij is vanochtend aanvankelijk wel naar het ministerie gegaan, maar daarna heeft hij alsnog gevraagd het debat te verzetten.

De Kamer wil van het kabinet weten welke gevolgen het aan de Statenverkiezingen verbindt. Bij die verkiezingen van drie weken geleden leden alle regeringspartijen verlies. BBB werd in alle provincies de grootste partij. Vrijdag praatte het kabinet urenlang over een reactie, maar de partijen zaten niet op één lijn.

Het daarop gesloten compromis kwam erop neer dat het kabinet het stikstofbeleid op een lager pitje zet tot duidelijk is welke afspraken de nog te vormen coalities in alle provincies gaan maken. En het CDA wil later opnieuw onderhandelen over het regeerakkoord.