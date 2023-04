Nadal en Alcaraz missen ATP Monte Carlo, Muguruza verlengt pauze

Rafael Nadal komt niet in actie op het ATP masterstoernooi van Monte Carlo. De 22-voudig grandslamwinnaar is niet fit genoeg. Ook Carlos Alcaraz mist het toernooi.

Nadal speelde zijn laatste wedstrijd in januari op de Australian Open. In zijn partij in de tweede ronde tegen Mackenzie McDonald raakte de 36-jarige Spanjaard geblesseerd aan zijn heup.

"Ik ben nog steeds niet klaar om op het hoogste niveau te spelen. Ik kan daarom niet deelnemen aan een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière, Monte Carlo. Daarom ga ik door met mijn voorbereiding, in de hoop snel terug te kunnen keren", schreef Nadal op sociale media.

Eerder dit seizoen miste Nadal met Indian Wells en Miami de eerste twee masterstoernooien van het jaar. Daardoor is hij afgezakt naar de veertiende plaats op de wereldranglijst. Tot 20 maart stond hij 912 weken lang in de mondiale toptien.

Ook Alcaraz afwezig

Kort na de afmelding van Nadal liet ook Alcaraz weten dat het toernooi in Monaco te vroeg komt. "Na twee maanden weg te zijn geweest, ben ik blij om terug te zijn. Maar helaas baal ik ook, omdat ik aan mijn laatste wedstrijd in Miami fysieke ongemakken heb overgehouden."

"Nadat ik mijn dokter heb bezocht, is gebleken dat ik het gravelseizoen niet in Monte Carlo kan beginnen", aldus de nummer 2 van de wereld, die in Miami in de halve eindstrijd verloor van de Italiaan Jannik Sinner.

Het toernooi in Monte Carlo, dat Nadal al elf keer wist te winnen, geldt als het eerste grote voorbereidingstoernooi voor Roland Garros. Op het legendarische Franse gravel was Nadal al veertien keer de beste.

Muguruza neemt langer vrij

Tweevoudig grandslamwinnaar Garbine Muguruza maakte vandaag bekend haar pauze te verlengen. De voormalig nummer één van de wereld speelde sinds februari geen enkele wedstrijd meer, na een lastig 2022.

Op Instagram schrijft ze: "Tijd spenderen met vrienden en familie was gezond en geweldig, dus ik wil deze periode tot de zomer verlengen. Daarom mis ik het gravel- en grasseizoen."