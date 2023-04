VS: IS-leider gedood die verantwoordelijk was voor Europese aanslagen

De IS-leider, Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri, zou verantwoordelijk zijn geweest voor het plannen van aanvallen in Europa. Ook zou hij de leiderschapsstructuur binnen IS hebben opgezet. Zijn dood zal "tijdelijk het vermogen van de organisatie verstoren om externe aanvallen te plannen", zegt de VS.

Bij een droneaanval in het noordwesten van Syrië is volgens het Amerikaanse leger een leider van terreurgroep Islamitische Staat gedood. De aanval vond plaats onder leiding van het Amerikaanse leger.

De drone-aanval werd gisteren uitgevoerd, maar de VS maakte het vanochtend pas bekend. Waar de aanval precies was, is niet naar buiten gebracht. Volgens de Amerikanen zijn er geen burgerslachtoffers gevallen.

IS is nog altijd actief in Syrië en Irak, ook al verloor de terreurorganisatie in 2019 zijn laatste gebied in Syrië. Volgens de Amerikanen vormt de groepering nog altijd "een bedreiging voor de regio en daarbuiten". Het Amerikaanse leger heeft daarom in Syrië ongeveer 900 militairen gestationeerd.

Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten of bondgenoten een leider van IS ombrengen. Zo werd afgelopen najaar de hoogste leider van IS, Abu al-Hassan al-Qurayshi, gedood. Eind januari maakte de VS de dood bekend van een Somalische IS-leider.