De opvallende omslag van Heitinga, serieus bezorgd om Ajax: 'Feyenoord is favoriet'

John Heitinga kruipt met Ajax in de underdogrol, voorafgaand aan De Klassieker tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker.

Twintig dagen. En het is een wereld van verschil.

"Natuurlijk zijn wij de favoriet", sprak Heitinga nog monter, voorafgaand aan het treffen tussen de twee in competitieverband. Weliswaar in de eigen Johan Cruijff Arena, maar zijn Ajax hoefde voor niemand bang te zijn na een reeks van zeven overwinningen in de eredivisie. Maar ineens lijkt alles anders.

Feyenoord was Ajax tactisch de baas en boog een achterstand om in een overwinning (2-3). En Heitinga beklaagde zich vooral over de arbitrage, nadat bij Go Ahead Eagles nog een keer punten werden verspeeld (0-0). De landstitel raakt ver uit beeld.