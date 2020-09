Tiental Ajax ontsnapt aan puntenverlies in tumultueus duel met Vitesse

Met hangen en wurgen heeft Ajax zijn ongeslagen status in de eredivisie behouden. Op het moment dat het Amsterdamse tiental onder de druk leek te bezwijken, besliste Antony de wedstrijd tegen Vitesse met een bevlieging (2-1).

Vlak voor rust stapelden de problemen zich op voor Ajax, toen de VAR scheidsrechter Pol van Boekel ineens naar de kant riep. Edson Álvarez had tijdens een onschuldig ogend duel Loïs Openda nagetrapt, wat de Mexicaan direct rood opleverde.

De vlam sloeg daarna in de pan in de Johan Cruijff Arena, waar beide teams al zo veel moeite hadden zich op het voetbal te concentreren. Zo leverden de eerste drie minuten al drie reuzekansen op, allemaal ingeleid door defensief geklungel.

Oussama Tannane knalde namens Vitesse rakelings langs de kruising en Openda schoot vrij voor keeper André Onana naast. Aan de andere kant ramde Quincy Promes hard in het zijnet na goed doorzetten van Antony.

Gangmaker Tannane

Ajax kon geen vuist maken tegen de Arnhemmers, die in Tannane hun absolute gangmaker hadden. De middenvelder, ooit nog in de Amsterdamse jeugdopleiding actief, dribbelde onbevangen over het veld en stond aan de basis van een reeks gevaarlijke Vitesse-aanvallen.

Toch viel de treffer aan de overkant, toen Antony rechtsback Noussair Mazraoui de diepte in stuurde. Diens voorzet bereikte Quincy Promes, die eenvoudig binnen kon tikken.