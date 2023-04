KLM mag piloot ontslaan na 20 jaar grensoverschrijdend gedrag

KLM mag een gezagvoerder ontslaan na jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en bedreigingen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De piloot zou zich tussen 2002 en 2022 regelmatig ernstig hebben misdragen tegen bemanningsleden, grondpersoneel en passagiers.

Zo zou hij zich bij collega's schuldig hebben gemaakt aan ongewenste aanrakingen, bedreiging, stalking en verkrachting. Bovendien zou hij hen ongevraagd pornografisch materiaal hebben laten zien. Ook maakte hij, volgens meerdere bemanningsleden, ongevraagd opmerkingen over seksuele handelingen. Voor KLM was dit gedrag voldoende aanleiding om de gezagvoerder de laan uit te sturen.

Veel van de klachten werden door de piloot 'naar het rijk der fabelen verwezen', schrijft NH Nieuws. Hij eiste een ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro, maar moet het uiteindelijk doen met een kleine twee ton.

Wraakactie

De piloot spreekt van een hetze tegen hem. Zo ontkent hij het verhaal dat hij op een bestemming in zijn hotelkamer luidruchtig tekeer zou zijn gegaan met een sekswerker, terwijl zijn collega's in de kamers ernaast lagen. Volgens de piloot heeft een stewardess dit verhaal uit wraak verzonnen. Die stewardess had eerder aangifte gedaan tegen de piloot, omdat hij haar zou hebben gedwongen seks met hem te hebben en haar zou hebben belemmerd de hotelkamer te verlaten. De gezagvoerder werd hiervoor een week geschorst, maar tot een vervolging kwam het niet.

Volgens collega's zou de piloot zich ook op buitenlandse bestemmingen hebben misdragen. In Moskou werd hij door de politie uit een winkel gehaald, nadat hij in dronken staat hapjes nam van meerdere gebakjes.

Op de luchthaven van Barcelona schreeuwde hij tegen het grondpersoneel en een trouwe klant van KLM, die in een rolstoel zat en volgens hem de vlucht vertraagde. Ook op de luchthaven van Tel Aviv schreeuwde hij en beledigde hij het technische personeel.

Op Bonaire ging het onder andere mis in een hotel restaurant, waar hij de rosé niet te drinken vond en over het hotel in het algemeen veel te klagen had. Hij kleineerde het personeel en schopte stennis bij de receptie.

Al deze beschuldigingen zijn volgens de piloot niet waar of hij kan zich er niets van herinneren.

Vergoeding van 190.000 euro

Naar aanleiding van de vele klachten over het gedrag van de piloot waren er diverse gesprekken, berispingen en coachingsessies met hem, maar zonder het gewenste resultaat. Voor KLM was dat voldoende reden om de man te ontslaan.

De piloot was het hier niet mee eens en vocht zijn ontslag aan in de rechtbank. Hij wilde een ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro van KLM. Daar ging de rechter niet in mee. De man wordt per 1 mei ontslagen en krijgt een vergoeding van bijna 190.000 euro.