Vanavond op tv: Ernstig treinongeluk in Voorschoten • Spannend debat met kabinet • Aanklacht Trump • Nieuwe stikstofnederlaag?

Ernstig treinongeluk in Voorschoten In Voorschoten is vannacht een passagierstrein ontspoord. Er is een persoon bij het ongeval om het leven gekomen. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de machinist van de trein. Het ongeluk werd veroorzaakt door een kleine bouwkraan op het spoor. De bouwkraan die voor werkzaamheden op het spoor stond, was van bouwbedrijf BAM. Onder leiding van het OM wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek.

Spannend debat met kabinet De Kamer debatteert vandaag met het kabinet over de ingewikkelde stikstofaanpak. Het compromis dat premier Mark Rutte en de vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten vrijdag sloten, komt erop neer dat het kabinet het stikstofbeleid op een lager pitje zet tot duidelijk is welke afspraken de nog te vormen coalities in de provincies gaan maken. Maar de oppositie vindt dat het kabinet moet regeren en niet moet vooruitschuiven.

Trump voor de rechter Donald Trump wordt vanavond voorgeleid voor een rechter in New York. De zaak draait om het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Trump is de eerste (oud-)president in de geschiedenis van de VS die strafrechtelijk vervolgd wordt. Maar er zijn meer zaken tegen Trump, die tot serieuzere strafeisen kunnen leiden. Wat betekenen de strafzaken voor zijn populariteit?