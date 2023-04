Van der Wal noemt 2030 'minder relevant', 'het gaat om tussenstationnetje'

Minister Christianne van der Wal (stikstof) vindt het jaartal 2030, waar het in de stikstofdiscussie steeds over gaat, niet het belangrijkste. Ze wil in 2025 en 2028 bekijken hoe het gaat met het natuurherstel "en als het dan de goede kant opgaat, is die 2030 steeds minder relevant".

"We hebben het steeds over het eindstation", zegt Van der Wal, maar wat haar betreft zijn de "tussenstationnetjes" belangrijker. Ze bedoelt dan de twee meetmomenten waar stikstofbemiddelaar Johan Remkes het in zijn eindrapportage over had.

Hij zei dat in 2025 en 2028 gekeken moet worden of de deadline van 2030, het jaartal waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, overal kan worden gehaald of dat er in bepaalde gebieden meer ruimte moeten worden geboden.

'Vergunningsruimte'

Van der Wal zou er een lief ding voor over te hebben "om het nu even niet over jaartallen te hebben, maar over wat nu echt nodig is en dat is dat we uiteindelijk, via natuurherstel, vergunningsruimte hebben voor de PAS-melders, maar ook voor bijvoorbeeld een boer die zijn bedrijf wil verplaatsen en een nieuwe stal wil bouwen."

Overigens zegt de VVD-minister dat het regeerakkoord nog steeds leidend is voor haar. Daarin hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken om de halvering van de stikstofuitstoot naar voren te halen van 2035 naar 2030, maar Van der Wal hoopt dus dat er tussentijds kan worden besloten om het omstreden jaartal, dat volgens tegenstanders van het stikstofbeleid onhaalbaar is, te laten vallen.

'Laag pitje'

Vanmiddag begint in de Tweede Kamer een spannend debat over de ingewikkelde afspraak die de vier partijen vrijdag hebben gemaakt. Die komt erop neer dat het stikstofbeleid op een laag pitje wordt gezet totdat duidelijk is welke afspraken de nog te vormen coalities in de provincies gaan maken.

Het CDA heeft al langere tijd moeite met het jaartal in het regeerakkoord. Partijleider Hoekstra zei in augustus vorig jaar al dat de afspraak voor hem "niet heilig" was. In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen verwees ook hij regelmatig naar het rapport-Remkes met zijn twee ijkmomenten.