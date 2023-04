Wereldrecordhouder Duplantis met polsstok naar FBK Games

In totaal heeft Duplantis het wereldrecord zes keer verbeterd. Vorig jaar pakte de 23-jarige atleet zijn eerste wereldtitel in de buitenlucht. Dat deed hij in Eugene met een sprong van 6,21 meter.

De Zweedse atleet is met een sprong van 6,22 meter wereldrecordhouder. Dat record zette hij eerder dit jaar neer in het Franse Clermont-Ferrand, waar hij voor de zestigste keer boven de zes meter sprong.

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis doet dit jaar mee aan de FBK Games. De regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen komt voor de derde keer in actie in Hengelo.

Later in 2022 pakte hij ook zijn tweede Europese titel. In 2020 en 2022 werd hij door de internationale atletiekunie uitgeroepen tot beste atleet ter wereld. Bij de Europese indoorkampioenschappen in Istanbul, die begin maart gehouden werden, ontbrak Duplantis.

Meetingrecord

Twee jaar geleden zorgde Duplantis bij de FBK Games voor een meetingrecord met een sprong over een hoogte van 6,10 meter. Vorig jaar kwam hij 'slechts' tot 6,01 meter, waarmee hij 31 centimeter hoger sprong dan nummer twee Rutger Koppelaar.

De FBK Games worden op zondag 4 juni gehouden. Naast Duplantis komen er meer sterren naar Hengelo. Zo staan de Nederlandse topatletes Femke Bol en Lieke Klaver op de startlijst.