Vaccin tegen dengue voor het eerst in Nederland beschikbaar

Voor het eerst is er in Nederland een vaccin tegen dengue oftwel knokkelkoorts beschikbaar. Farmaceutisch bedrijf Takeda, dat het vaccin als enige maakt in Nederland, heeft het product naar de groothandels gestuurd, nu is het aan de vaccinatie-aanbieders om het in omloop te brengen.

Tot nu toe bestond er geen vaccin of medicijn tegen dengue en kon je je alleen beschermen tegen de ziekte door bedekkende kleding te dragen en muggenwerende middelen te gebruiken.

Eind vorig jaar keurde het Europese Geneesmiddelenagentschap een vaccin tegen dengue goed. Volgens Takeda gaat de vaccinatie rond de honderd euro kosten en kan het via de gebruikelijke aanbieders worden besteld. Mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, zwakheid en infecties van de neus of keel.

Dengue wordt overgedragen door muggen en komt voor in 125 landen, waaronder Thailand, Indonesië en het Caribisch gebied. Kinderen en mensen met overgewicht en onderliggende gezondheidsproblemen zoals diabetes of hartaandoeningen lopen een hoger risico op het denguevirus. Het vaccin is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf vier jaar.

Symptomen

Dengue hoeft geen ernstig verloop te hebben, maar kan in sommige gevallen wel levensbedreigend uitpakken. Bekende symptomen van de ziekte zijn acute koorts, hoofdpijn en spierpijn. Na een paar dagen kan er uitslag op de huid ontstaan.

In hele zeldzame gevallen ontstaan er huid- en slijmvliesbloedingen. Wie al eerder een keer dengue heeft gehad, heeft een tien maal hogere kans op die laatste verschijnselen. Volgens het RIVM is het aantal gevallen van dengue de afgelopen decennia flink toegenomen.

Jaarlijks lopen wereldwijd zo'n 90 miljoen mensen een denguevirusinfectie op. In 500.000 gevallen is er sprake van ernstige gevolgen, voornamelijk bij kinderen. In Nederland is dengue vooral een importziekte; door de wereldwijde toename in dengue neemt de kans toe dat reizigers terugkomen met een dergelijke infectie.