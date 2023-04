Nog veel onduidelijk over grootste treinongeluk in jaren, instanties doen onderzoek

Het treinongeval van vannacht bij Voorschoten is het ernstigste in jaren. Ongelukken met doden of veel gewonden zijn in Nederland zeldzaam. Als er iets misgaat, is dat meestal bij een spoorwegovergang. Vannacht reden een goederentrein en een passagierstrein met zo'n 50 mensen aan boord tegen een bouwkraan op het spoor. De passagierstrein ontspoorde, 19 passagiers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Er is één dode, een medewerker van bouwbedrijf BAM. Er werd aan het spoor bij Voorschoten gewerkt. Er is nog veel onduidelijk. Om te bekijken wat er precies is gebeurd, komen er twee onderzoeken. Eén van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; onderzoekers van die organisatie waren vannacht al snel op de plaats van het ongeluk, en één onder leiding van het Openbaar Ministerie. Dat gaat strafrechtelijk onderzoek doen, bleek tijdens een persconferentie van de NS, ProRail en hulpdiensten. De schade aan het spoor bij Voorschoten is groot. Op het traject tussen Den Haag en Voorschoten zal dagenlang geen treinverkeer mogelijk zijn vanwege herstelwerkzaamheden. ProRail-topman Voppen sprak tijdens de persconferentie van "een zwarte dag voor het spoor".

De hulpdiensten rukten vannacht massaal uit, onder meer met een traumahelikopter en 24 ambulances. De nachttrein was op weg van Leiden naar Den Haag, toen hij rond 03.25 uur op een kleine bouwkraan botste. "Toen de hulpdiensten plaatse kwamen was er sprake van een zeer onoverzichtelijke en chaotische situatie", zei Hans Zuidijk van Veiligheidsregio Hollands Midden op de persconferentie na het ongeval. "De bovenleiding was gebroken en er was hulpgeroep hoorbaar. Er moest een sloot overgestoken worden om bij de trein te komen." Hulpdiensten waren bang dat er nog spanning op de gebroken bovenleiding stond. Toen de plaats van het ongeluk was veiliggesteld, konden gewonden volgens Zuidijk binnen een uur worden afgevoerd naar vijf ziekenhuizen in de omgeving. Volgens NS-directeur Wouter Koolmees waren er een machinist en twee conducteurs in de trein tijdens de botsing. "De conducteurs zijn geschrokken, maar maken het goed. De machinist ligt met botbreuken in het ziekenhuis. We hopen dat snel duidelijk wordt wat zich hier heeft afgespeeld." Een passagier filmde kort na het ongeval in de trein:

In Voorschoten is een passagierstrein ontspoord na een botsing. Er zijn één dode en ongeveer dertig gewonden, zegt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de machinist van de trein. - NOS

Burgemeester Nadine Stemerdink van Voorschoten spreekt van een "vreselijk ongeval" waarbij dorpsgenoten snel klaarstonden om slachtoffers te helpen. "Van boer Freek tot een huisarts die onmiddellijk in actie kwam." Een deel van de gewonden is na het ongeval opgevangen in omliggende woningen. Een buurtbewoner stelde haar huis open. "Sommigen hadden snijwonden of bijvoorbeeld een gebroken arm. De arts heeft zelfs iemand op onze keukentafel gehecht", zei de vrouw vanochtend. In totaal ving ze ongeveer 20 mensen op in haar huis, onder wie een conducteur van de passagierstrein en de machinist van de goederentrein. Op dronebeelden is de schade na het ongeluk goed te zien: