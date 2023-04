De voorgeleiding van Trump, alle ogen gericht op de rechtbank in New York

De nacht voor de voorgeleiding van Trump staat er een lange rij journalisten aan de overkant van de rechtbank. "We begrepen dat morgenochtend om vijf uur de secret service bonnetjes uitdeelt. Wie een bonnetje heeft, mag de rechtbank in. Vandaar dat we maar in de rij zijn gaan staan", zegt een journaliste van het tijdschrift The New Yorker.

Ze wijst naar de bomen in het parkje tegenover de rechtbank. "Kijk, ze hebben al dikke takken van de bomen gezaagd." Waarschijnlijk om scherpschutters vrij zicht te geven op de ingang van de rechtbank, maar dat is speculatie. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er geen informatie gegeven over hoe Trump bij de rechtbank zal arriveren en of zijn Perp Walk, waarbij een verdachte (perp/perpetrator betekent verdachte) voor het oog van de media naar binnen wordt geleid, dit keer door de hele wereld te zien zal zijn.

In datzelfde parkje wordt in de loop van de ochtend een protest verwacht, waarbij ook het ultraconservatieve congreslid Marjorie Taylor Greene aanwezig zal zijn, om te demonstreren tegen wat ze de politieke vervolging van Donald J. Trump noemt.