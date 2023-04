Geweld tegen politiemensen blijft hoog: 'Werkt door in privéleven'

Het geweld tegen de politie blijft onverminderd hoog. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie over geweld tegen agenten. Tijdens de coronacrisis steeg het aantal incidenten aanzienlijk en sindsdien blijft het cijfer rond dat niveau. "We moeten vooral zorgen dat het niet verder oploopt", zegt Peije de Meij, landelijk portefeuillehouder geweld tegen politieambtenaren.

In 2019 registreerde de politie 10.624 incidenten, zoals bedreigingen, beledigingen en mishandelingen. In het eerste coronajaar, in 2020, steeg dat aantal naar 12.543. Een jaar later liep het op tot 13.000 incidenten. Afgelopen jaar bleef dat getal ongeveer gelijk: 12.985 incidenten met geweld tegen de politie.

De afgelopen zes jaar vond er wel een verschuiving plaats. Tijdens de pandemie kregen agenten vooral te maken met geweld door verwarde personen. Na het opheffen van de beperkende maatregelen in het uitgaansleven hebben agenten weer meer te maken met fysiek en verbaal geweld.

Opvallend is de onrust bij het voetbal. Het afgelopen jaar kreeg de politie 278 keer te maken met geweld, terwijl er voor de coronajaren gemiddeld ongeveer 150 incidenten incidenten bij het voetbal plaatsvonden.

Maatschappelijk ongenoegen

De politie verwacht niet dat het geweld de komende tijd afneemt en maakt zich zorgen over "toenemend maatschappelijk ongenoegen". De Meij ziet onder meer dat mensen door ergernis in de samenleving snel op elkaar reageren. "Discussies kunnen van nul naar honderd gaan in tien seconden."

"Soms zijn het dan agenten die de klappen opvangen voor wat er in de samenleving speelt." Hij ziet ook dat andere beroepsgroepen te maken krijgen met geweld, zoals wetenschappers en journalisten.

Ziekteverzuim ook gestegen

Daarnaast hebben agenten steeds vaker last van intimidatie, waarbij bijvoorbeeld hun adresgegevens worden achterhaald. Naar verwachting wordt dit zogenoemde 'doxing' dit jaar nog strafbaar. "Je ziet dat het ook doorgaat in hun privéleven", zegt De Meij over het fenomeen.

Tegelijkertijd met het geweldscijfer is het ziekteverzuim onder agenten de afgelopen jaren ook opgelopen. In trainingen voor politieagenten wordt er daarom steeds meer aandacht besteed aan hoe om te gaan met geweldssituaties.