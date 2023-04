Wekdienst 4/4: Tweede Kamer debatteert over de verkiezingsuitslag • Voorgeleiding oud-president Trump

Goedemorgen! Vandaag wordt oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten voorgeleid bij een rechtbank in Manhattan in de zaak rondom het zwijggeld dat is betaald aan pornoster Stormy Daniels. En de Tweede Kamer debatteert over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en de gevolgen daarvan voor het landelijk beleid.

Eerst het weer: vandaag is er veel ruimte voor de zon, hier en daar wat wolkenvelden bij weinig wind. Het wordt maximaal 10 graden.